شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى محذرا من عربية الفول: تفتقد إجراءات الوقائية وبيئة خصبة لنشر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب سمير البطيخى، من استمرار عمل بعض عربات الطعام المتنقلة فى العمل فى الوقت الحالى، وعلى رأسها عربات الفول، خاصة فى الأماكن الشعبية، وأماكن العمل فى الورش والمناطق الصناعية، مؤكدا أنه تمثل بيئة خصبة لنشر الفيروس والعدوى بين المواطنين، فعلى الرغم من المعادلة الصعبة بين كونها مصدر رزق لبعض المواطنين، ووجبة غير مكلفة للبعض لكن صحة المواطنين فى المقابل ستظل هى الهدف الأسمى الذى يجب الحفاظ عليها، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى ينتشر فيها فيروس كورونا ويهدد المجتمع بل يهدد العالم أجمع، والنماذج عديدة فى مختلف الدول.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عربة الفول تفتقد لأدنى الإجراءات الوقائية، بداية من الأعداد المتواجد عليها طوال فترة العمل، حيث يوجد على بعضها ما يقرب من 20 شخصا فى منطقة لا تزيد عن مترين فى متر، بالإضافة لطريقة تنظيف الأوانى التى يتم تقديم الطعام بها، حيث يوجد طبق كبير يتم غسل فيه جميع الأطباق على مدار اليوم، مما يعنى أنها بيئة خصبة جدا لنقل الفيروسات.

وطالب عضو مجلس النواب، أن يكون هناك قرار بشأن هذه المسألة التى قد تكون سببا فى تفشى فيروس كورونا فى المجتمع، وأن ندخل فى سيناريو أكثر خطورة، وعدم القدرة على السيطرة على الفيروس، ففي الوقت الذى اتخذت الدولة حزمة من القرارات والإجراءات الوقائية هناك بعض الممارسات الخاطئة التى قد تكلف الدولة والمواطنين أنفسهم الكثير، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر جديا.

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وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك حزمة من القرارات لحماية العمالة غير المنتظمة، بالإضافة للجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني للحفاظ على هذه العمالة خلال هذه الفترة الحرجة، وكل هذا من أجل الحفاظ على الصحة العامة وعدم تفشى كورونا فى المجتمع.