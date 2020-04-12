شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقترح استبدال عقوبة سجن الغارمات بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، باقتراح برغبة بشأن استبدال عقوبة السجن للغارمات بالعمل، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والكفيلة حيال هؤلاء الذين يمثلون شريحة عُرضه من المجتمع، لافتا إلى أن هذا المقترح يهدف للحفاظ عليهم من الانخراط فى عالم الجريمة نتيجة الاحتكاك ببعض المجرمين فى السجون، بالإضافة للحفاظ على الأسرة من التفكك، ويتم تحويلهم لعناصر منتجة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن سداد ديون الغارمات، من خلال مؤسسات الحكومة، أو جمعيات المجتمع المدنى، مبادرة إنسانية ممتازة، بسداد الديون عن الغارمات يساعدهم في الخروج من السجون، ولكن غيرهن يسقطن فى بئر العجز عن سداد الديون، فيدخلن السجون من جديد .

وطالب عضو مجلس النواب، توفير فرص عمل لهؤلاء الغارمات بدلا من السجن الذى يعد وصمة عار للامهات، لإنهاء معاناة العديد من الأسر المصرية مثل إنشاء مصانع للغارمين ، مزارع للغارمين، أو ورش للغارمين يعملون بها عدد معين من الشهور بمقابل مادي بسيط الا ان يقوموا بتسديد ما عليهم من ديون .

الجدير بالذكر أن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2019 -2020، أكد على ضرورة قيام الدولة المصرية بتبني مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة والغارمات، وإصداره في أقرب وقت باعتباره مشروع قانون يعالج أكثر من قضية من أهمها قضية الغارمين والغارمات.