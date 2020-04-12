تداول أنباء عن حجب "السعودية" لوكالة الأناضول التركية بعد إساءاتها المتكررة للمملكة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية، أنباء عن حجب السلطات السعودية، موقع وكالة الأناضول التركية داخل المملكة العربية السعودية، بعد تكرارا اساءتها للملكة في الكثير من تقاريرها الرسمية.

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وبحسب صحيفة "المرصد" عن مصادر لها،أكدت أنه تم حجب مواقع الإنترنت الخاصة بعدد من المؤسسات الإعلامية التركية.