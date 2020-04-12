مفوضية اللاجئين: نعمل على خطة استجابة خاصة بفيروس الكورونا

أكدت الناطقة باسم ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​، ليزا خالد، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "المفوضية تعمل على خطة استجابة خاصة بفيروس الكورونا، أما بالنسبة للمساعدات النقدية فهي لم تتغير ونحن نعمل على زيادة المساعدات للعائلات من ​النازحين السوريين​ وزيادة عدد المستفيدين تماشيا مع الوضع المستجد".

ونفت المعلومات عن توقف الزيارات، مؤكدة "أننا لم نوقف مساعدتنا، ما زلنا نعمل على توزيع الصابون والمطهرات ومواد التعقيم إلى ​المخيمات​، أما موضوع الحفر الصحية فهو ضمن خطة الرعاية الصحية من قبل منظمة اليونيسف".