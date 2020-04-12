مفوضية اللاجئين: نعمل على خطة استجابة خاصة بفيروس الكورونا

أكدت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ليزا خالد، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "المفوضية تعمل على خطة استجابة خاصة بفيروس الكورونا، أما بالنسبة للمساعدات النقدية فهي لم تتغير ونحن نعمل على زيادة المساعدات للعائلات من النازحين السوريين وزيادة عدد المستفيدين تماشيا مع الوضع المستجد".
ونفت المعلومات عن توقف الزيارات، مؤكدة "أننا لم نوقف مساعدتنا، ما زلنا نعمل على توزيع الصابون والمطهرات ومواد التعقيم إلى المخيمات، أما موضوع الحفر الصحية فهو ضمن خطة الرعاية الصحية من قبل منظمة اليونيسف".
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