حكومة فنزويلا تمدّد حال التأهّب 30 يوماً في مواجهة كورونا

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي أن "​الحكومة​ مدّدت لثلاثين يومًا حال التأهّب التي كان أُعلِن عنها في 13 آذار، وذلك في محاولة لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ"، مشددة على أنه "يجب أن نُواصل الحجْر الذي استجاب له شعبنا بانضباط كبير وتضحيات كبيرة".

وبحسب الحكومة تمّ تسجيل 175 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19 فضلًا عن تسع وفيّات في ​فنزويلا​ منذ بداية آذار. غير أنّ زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ يتّهم السلطات بـ"الكذب بوقاحة" وبإخفاء العدد الفعلي للمصابين.

وفي محاولة لكبح تطوّر الفيروس، أصدر مادورو مرسومًا في 17 آذار يقضي بفرض حجْر شبه تامّ على نحو ثلاثين مليون فنزويليّ. وأغلِقت ​المدارس​ وعُلّقت كل الرّحلات الجوّية تقريبًا من فنزويلا وإليها، بينما تمّ الإبقاء فقط على الأنشطة "الأساسية" مثل ​محلات​ السوبر ماركت والخدمات الطبّية. ولا يُسمح للمواطنين بالتنقّل سوى لشراء حاجيّات أو زيارة طبيب.