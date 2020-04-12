1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة جرّاء فيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة سجّلت 1.920 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، وهو ما يُمثّل تباطؤا طفيفا مقارنة باليوم السابق، الذي سجّل 2108 حالات وفاة جرّاء الفيروس.
يذكر ان فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية. ولفتت الوكالة الى انه "شُخّصت أكثر من 1745290 إصابة رسمياً في 193 دولة واقليما منذ بداية الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعلياً إذ يلجأ عدد كبير من البلدان فقط الى فحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين هذه الحالات، هناك 344600 تماثلوا للشفاء".
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