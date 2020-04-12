الحكومة اليمنية: قصف الحوثيين حيا سكنيا بمأرب يؤكد رفضهم دعوات التهدئة

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بقصف حي سكني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، معتبرة ذلك تأكيدا على رفض الجماعة دعوة إيقاف إطلاق النار.
واستنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي قصف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لمنزل الشيخ علي بن حسن بن غريب الواقع في حي سكني بمدينة مأرب بصاروخ باليستي صنع في إيران" .
وأضاف: "القصف أدى إلى تهدم جزء من المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة وإصابة الأهالي بحالة من الخوف والهلع".
واعتبر الارياني أن "الهجوم الصاروخي الإرهابي على حي سكني بمدينة مأرب يؤكد رفض الحوثيين لكل دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، واستغلالهم إعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق نار شامل واستجابة الحكومة لهذه المبادرة، لتصعيد هجماتهم على الأحياء السكنية واستهداف المدنيين".
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