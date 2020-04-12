الحكومة اليمنية: قصف الحوثيين حيا سكنيا بمأرب يؤكد رفضهم دعوات التهدئة

اتهمت ​الحكومة اليمنية​، جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، بقصف حي سكني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، معتبرة ذلك تأكيدا على رفض الجماعة دعوة إيقاف ​إطلاق النار​.

واستنكر وزير الإعلام اليمني، ​معمر الإرياني​، في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ قصف المليشيا الحوثية المدعومة من ​إيران​ لمنزل الشيخ علي بن حسن بن غريب الواقع في حي سكني بمدينة مأرب ب​صاروخ باليستي​ صنع في إيران" .

وأضاف: "القصف أدى إلى تهدم جزء من المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة وإصابة الأهالي بحالة من الخوف والهلع".

‏واعتبر الارياني أن "الهجوم الصاروخي الإرهابي على حي سكني بمدينة مأرب يؤكد رفض الحوثيين لكل دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، واستغلالهم إعلان تحالف دعم الشرعية وقف ​إطلاق نار​ شامل واستجابة الحكومة لهذه المبادرة، لتصعيد هجماتهم على الأحياء السكنية واستهداف المدنيين".