بيسكوف: ترامب وبوتين يستطيعان التغلب على الخلافات والدخول بحوار

اعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والأميركي ​دونالد ترامب​ يستطيعان التغلب على الخلافات بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ والدخول في حوار بناء عند الضرورة. وفي سياق ​مقابلة​ ​صحفية​ مع القناة الأولى الروسية السبت، لفت إلى انه "هما يفهمان بعضهما تماما ويدركان حقيقة أنه لا بديل عن الخطوات والتفاهمات المشتركة، والدليل على ذلك آخر مكالمتين هاتفيتين بين الرئيسين حيث تجلى هذا التفاهم بين الطرفين". وأكد بيسكوف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال متوترة بسبب تمسك ​واشنطن​ بالصور النمطية القديمة عن روسيا.

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