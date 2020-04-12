البابا دعا إلى عدم الاستسلام: لا تخافوا ولا تستسلموا للخوف

دعا ​البابا​ فرنسيس إلى عدم الاستسلام، قائلا خلال قداس ترأسه عشية عيد القيامة ب​كنيسة​ القديس بطرس التي خلت من المصلين "لا تخافوا، لا تستسلموا للخوف. هذه هي رسالة الأمل. إنها موجهة إلينا اليوم. هذه هي الكلمات التي يكررها الرب لنا في هذه الليلة". ودان البابا مجددا تجارة ​السلاح​ وحث الأثرياء على مساعدة الفقراء. يذكر ان الكنيسة خلت من المصلين بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ في كافة الدول الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في ​العالم​ منذ ظهوره نهاية كانون الأول في ​الصين​، وفق حصيلة أعدتها وكالة ​الصحافة​ الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.

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