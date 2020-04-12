99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية أن بر ​الصين​ الرئيسي أعلن 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ في 11 نيسان من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم. وتبلغ الآن ​حالات​ الإصابة في بر الصين الرئيسي 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفاة 3339 حالة.

يذكر ان فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في ​العالم​ منذ ظهوره نهاية كانون الأول في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة ​الصحافة​ الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية. ولفتت الوكالة الى انه "شُخّصت أكثر من 1745290 إصابة رسمياً في 193 دولة واقليما منذ بداية الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعلياً إذ يلجأ عدد كبير من البلدان فقط الى فحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين هذه الحالات، هناك 344600 تماثلوا للشفاء".