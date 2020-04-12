مقاطعة هوباي الصينية تعلن صفر وفيات وصفر إصابات

أعلنت سلطات مقاطعة "هوباي" ​الصين​ية، أول بؤرة تفشي لوباء ​فيروس كورونا​ المستجد، عدم تسجيل ​حالات​ وفاة جديدة أو حالات إصابة ليوم 11 نيسان.

إلى ذلك سجلت الصين كبلد 1280 إصابة جديدة كلهم من الوافدين ليرتفع عدد الإصابات المجمل إلى 82052 والوفيات إلى 3339.

هذا وتخطت الصين ذروة تفشي الوباء، بعد أن سجلت 21 حالة فقط، الثلاثاء الماضي، مقارنة بأكثر من 14 ألف إصابة بيوم واحد، في 12 شباط الماضي.

ورغم أن مجمل الإصابات لديها فاق 80 ألفا، محتلة المرتبة الأولى عالميا، إلا أن عدد المتعافين كبير جدا، ويدعو للتفاؤل، إذ تجاوز 69 ألف حالة.

وبعد طرح أكثر من 3200 وفاة من إجمالي الإصابات، لم يتبق لدى الصين سوى أقل من 9 آلاف حالة نشطة، ما يضعها بالمرتبة الرابعة عالميا من حيث تفشي الوباء، خلف كل من إيطاليا وإسبانيا وإيران.