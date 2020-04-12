1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة جرّاء كورونا

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة مساء السبت 1.920 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، وهو ما يُمثّل تباطؤا طفيفا مقارنة باليوم السابق، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

ففي اليوم السابق، كانت الولايات المتحدة سجّلت 2.108 حالات وفاة جرّاء الفيروس، وفقًا للجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا.

وباتت الولايات المتحدة الأميركية البلد الأشد تضررا في العالم من وباء كورونا من حيث تعداد الإصابات والوفيات، بينما يواصل المرض انتشاره بما يفوق قدرة الأنظمة الصحية في دول عديدة.

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وتجاوز عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم 1.77 مليون، توفي منهم أكثر من 108 آلاف، بينما تعافى أكثر من 402 ألف مصاب، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها فجر اليوم الأحد جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تراقب انتشار الوباء عالميا.

وقالت منظمة الصحة العالمية السبت إنها تتقصى تقارير عن مصابين أظهرت الفحوص إيجابية وجود الفيروس لديهم، بعدما كانوا قد تعافوا وأجروا فحوصا أولية أظهرت خلوهم منه.

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