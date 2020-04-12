سامسونج تعلن توقف مساعدها الصوتي "S Voice" يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إيقاف مساعدها الصوتي "S Voice"، والذي لم يستطع مجاراة مساعد هواتف "آيفون" الصوتي "سيري".

ووفق ما ذكر موقع "9to5Google"، قالت الشركة عبر صفحة الدعم الخاصة بها: "إن مساعد S Voice الصوتي لن يكون متاحًا بعد 1 يونيو المقبل".

جدير بالذكر أن "سامسونج" وفرت مساعدها الصوتي لأول مرة في عام 2012، عبر هاتفها "جالكسي إس 3"، وبينما كان هو قادرا على كتابة تذكيرات للمستخدمين وإجراء المحادثات بالنيابة عنهم، فإنه كان يفتقر للإجابة على أسئلة المستخدمين بطريقة المحادثة، مثلما تم تصميم "سيري" و"مساعد جوجل" على فعل هذا بمنتهى البساطة.

بعد ذلك، أدركت "سامسونج" ضعف مساعدها الصوتي، واستبدلته بـ"بيكسبي" في هواتفها بدء من "جالكسي إس 8"، وكذلك في بعض الأجهزة القابلة للارتداء مثل "ساعة جالكسي"، والتي ستتوافر تحديثات له بداية من يونيو المقبل.