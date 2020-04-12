السلطات الصينية تعلن عدم وجود وفيات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت السلطات الصينية عدم وجود وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الإصابات الجديدةبفيروس كورونا 97 إصابة جديدة في عموم البلاد، وفق سكاي نيوز.

وانخفض معدل الإصابات في الصين بين المقيمين، فيما سجل القادمين من الخارج 42 حالة أمس السبت.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في الصين 81953 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 3339 حالة.

وتراجعت حالات الإصابة بوفيات وإصابات كورونا في الصين منذ أسابيع بعدما تفشي الوباء الفتاك أولا في مدينة ووهان.