دوسنا بقساوة روحنا على بعض..قصيدة تهاجم الرافضين لدفن طبيبة الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القصيدة للشاعر القنائى أحمد عبدالحكم الأمين، بعنوان"انا اللى كان منايا" تهاجم الأهالى الذين رفضوا دفن طبيبة في الدقهلية توفت أثناء تأدية واجبها فى مواجهة الفيروس، وهى الواقعة التي جرت في قرية "شبرا البهو"التابعة لمدينة أجا في محافظة الدقهلية بعد أن منع بعض الأهالى دفن الطبيبة بمقابر أسرة زوجها،وهو ماحدث أيضا في مسقط رأسها في قرية " ميت العامل" وانتهى الأمر بتدخل الشرطة وتفريق الأهالى ودفنت في مقابر" شبرا البهو" .

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