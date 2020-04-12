مصر.. ارتفاع بإصابات كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 11 حالة، بينما تعافى من المرض 42 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إنه تم تسجيل 145حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11حالة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.

كما أشار إلى خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

ولوحظ تراجع في عدد الوفيات السبت ( 11 وفاة) عن يوم الجمعة، حين توفي 17 شخصا من جراء المرض. وسجلت مصر يوم الجمعة 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تعافى من المرض 36 شخصا.

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وأشارت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بجمهورية مصر العربية أولاً بأول، تم عقد اجتماع السبت، عبر تقنية “الڤيديو كونفرانس”، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:”أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو، والعجوزة”، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت السبت، عن إطلاقها خدمة الرد الآلي عبر تطبيق “واتساب” للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أنها تقدم ذلك كخدمة مجانية تقدم للمقيمين داخل مصر، بغية تقديم إجابات بشأن أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا على مدار اليوم.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، السبت، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد “تمضي حسب السيناريو المعد، وفي إطار المعدلات المتوقعة”.