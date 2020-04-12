للحد من انتشار “كوفيد19”..جهة الشمال توزع الدفعة 1 من مواد التعقيم على الجماعات الترابية

تسلمت الجماعات الترابية المكونة لإقليمي الفحص أنجرة وتطوان وكذا عمالة طنجة أصيلًا، أمس الجمعة، الدفعة الأولى من مواد التعقيم من مجلس جهة الشمال، وذلك في إطار الجهود المتخذة من قبل لمواجهة جائحة كورونا.

وبحسب بلاغ مجلس الجهة، فإن عملية التسليم ستمتد لباقي أقاليم الجهة بداية الأسبوع القادم، إذ ستستفيد أقاليم الجهة الثمانية من 16 طن من مواد التعقيم لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مجلس الجهة قد خصص ما يفوق 7 ملايين درهم، لتغطية حاجيات الجماعات الترابية الـ 146 المكونة لتراب الجهة؛ من آليات ومعدات ومواد التعقيم، وذلك دعما منه الجهود المبذولة من قبل مسؤولي القطاع الصحي بتراب الجهة في هذا المجال.

وتنضاف هذه المساهمة إلى الغلاف المالي الذي خصصه المجلس؛ والذي فاق 16 مليون درهم لتغطية حاجيات ساكنة الجهة المتضررة جراء الحجر الصحي المفروض من قبل البلاد في إطار مواجهة فيروس كورونا، بالمواد الغذائية على أساس ما يفوق 2 ملايين درهم لكل إقليم ، والتي سيتم الشروع في توزيعها قريبا .