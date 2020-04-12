سجلت السلطات الصحية في البر الرئيسي للصين 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تدون أي حالات وفاة.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا حتى الآن 3339، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 82052.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي إن من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان إنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 11 أبريل/نيسان بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وفي مقاطعة هوبي، أعلنت الصين عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا في المقاطعة.



وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر/كانون الأول في الصين.

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وشُخّصت أكثر من 1745290 إصابة رسمياً في 193 دولة وإقليما منذ بداية الوباء.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعليا، إذ يلجأ عدد كبير من البلدان فقط إلى فحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

ومن بين هذه الحالات، هناك 344600 تماثلوا للشفاء.

وخلال 24 ساعة، سجلت المملكة المتحدة 917 حالة وفاة مقابل 635 في فرنسا.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 19468 من 152271 إصابة، وفي إسبانيا 16353 وفاة (161852 إصابة)، وفرنسا 13832 وفاة (129654 إصابة)، والمملكة المتحدة 9875 وفاة (78991 إصابة).

وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا السبت عند الساعة 19,00 ت.غ 73948 وفاة من بين 898273 إصابة.

وأحصيت في آسيا 4734 وفاة و134227 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4649 وفاة و96597 إصابة، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2381 وفاة و57797 إصابة، وأفريقيا 726 وفاة و13297 إصابة، وأوقيانيا 66 وفاة و7496 إصابة، حسب إحصائية لوكالة الأنباء الفرنسية.