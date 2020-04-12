شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بجدول زمنى لتوصيل الغاز الطبيعى للقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لجميع القرى التى تم انتهاء أعمال الصرف الصحى بها، على أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من أعمال التوصيل للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة، وفى نفس الوقت لتعظيم الاستفادة من الوفرة فى الغاز الطبيعى التى حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من الاكتشافات على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التنسيق بين التنمية المحلية والبترول بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ببعض القرى أو المناطق وعلى الفور يتم توصيل خطوط الغاز الطبيعى، وذلك حتى يتم تقليل تكلفة إعادة الشئ لأصله وفى نفس الوقت لتعظيم الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أبرز وأهم القطاعات الخدمية.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تقديم حصر شامل لكافة القرى التى لا تتمتع بخدمات الغاز الطبيعى، سواء تلك التى تم الانتهاء من أعمال الصرف بها أو تلك التى لم يتم الانتهاء من أعمال الصرف بها، على أن يكون هناك جدول زمني محدد لتوصيل الغاز الطبيعى لكل هذه القرى خلال 5 سنوات على الأكثر لتكون جميع أنحاء الجمهورية تتمتع بخدمات الغاز الطبيعى.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم (2) لاتفاق تنفيذ المنحة المُوقع بتاريخ 17/4/2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2019.

وتهدف المنحة إلى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بشكل يعمل على تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لعدد كبير من الوحدات فى المناطق الفقيرة والمهمشة ودعم وإصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة.