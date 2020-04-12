شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة مرفت موسي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة غلق الكولديرات (مبردات المياه)، المنتشرة فى كثير من الشوارع بمحافظات الجمهورية، خاصة فى الأماكن الشعبية منها، لأنها تمثل مصدرا رئيسيا من مصادر انتقال العدوى، وذلك فى ظل انتشار فيروس كورونا وإصابة بعض المواطنين به فى جميع المحافظات.

وقالت النائبة مرفت موسى، لـ"الخليج 365"، إن استمرار وجود كولديرات المياه فى الشوارع وقيام المواطنين بشرب المياه منها، يجعلها مصدرا لنقل العدوى حال إصابة أى مواطن بالفيروس وقيامه بالشرب من الكولدير، مطالبة بغلق الكوليدرات، وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية لإزالة أى أدوات أو معدات من شأنها التسبب فى نقل العدوى، كما أكدت على ضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة بين المواطنين التى قد تسبب فى نقل وانتشار العدوى.

ودعت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، كافة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، والبعد عن التجمعات والتكدسات، حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بألفيروس.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الخاصة بحماية كبار السن من عدوى فيروس كورونا، وذلك فى إطار خطط مكافحة الوباء ومنع تفشيه بين المواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها، موجهة حديثها إلى المسنون والأشخاص ذو الحالات المرضية الكاملة: حافظ على الأنشطة الروتينية والجداول الزمنية بقدر الإمكان أو إحرص على القيام بأنشطة جديدة فى بيئة جديدة مثل ممارسة التمارين الرياضية والتنظيف والغناء والمهام اليومية والرسم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تعاون الوزارة مع موقع "تويتر" لإطلاق مبادرة توعوية لتوفير معلومات صحية موثوقة حول فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال تفعيل هاشتاج #اسئلة_كوفيد19 .

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وأوضح بيان، أنه من خلال تلك المبادرة سوف يتمكن المواطنين من نشر تغريدة على موقع "تويتر" للاستفسار عن أى معلومة خاصة بألفيروس من خلال نشرها مع الهاشتاج #اسئلة_كوفيد19 ، وسوف تقوم الوزارة بالرد على الأسئلة عبر حسابها على موقع "تويتر".