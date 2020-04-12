شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار لمعلومات عن مساعد سليماني بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الخارجية الأمريكية في إعلان هذه الجائزة: إن الكوثراني «تولى مسؤولية بعض التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران» التي كان ينظمها سابقا سليماني.
وأضافت في بيان: بهذه الصفة كان يسهل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية والتي قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع.
وقالت الوزارة: إنها تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني في إطار جهود لتعطيل «الآليات المالية» لحزب الله الذي مقره لبنان، ووصفته الولايات المتحدة في 2013 بأنه إرهابي عالمي واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق والمساعدة في نقل مقاتلين إلى سوريا للانضمام إلى معركة بشار الأسد ضد المعارضة.
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