شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خروقات الحوثي.. الشرعية تتمسك بمبادرة التحالف والان نبدء بالتفاصيل

في وقت ارتكبت ميليشيات الحوثي (74) خرقا واعتداء على مواقع الجيش اليمني، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، أكد رئيس الحكومة الشرعية، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، موقفه الدائم تجاه السلام واستجابتهم للنداء الدولي بتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا ومبادرة التحالف العربي في هذا الإطار.

وثمن الرئيس هادي خلال تلقيه ليل الجمعة اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية في هذا الإطار منذ عملية التحول التي شهدتها البلاد واختيار اليمنيين الحوار سبيلا لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق.

المرجعيات الثلاث

وجدد هادي موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، التي تمثل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي الشامل والدائم والمستدام والتي عليها تبنى خطوات السلام.

وأضاف الرئيس اليمني: لقد وجهنا في هذا الصدد واستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة في الوقف الشامل لإطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة دول تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا الإطار وإنجاح مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن رغم عدم التزام الميليشيات الحوثية الانقلابية كعادتها باعتبارها أداة ووسيلة تستخدمها إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

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من جانبه ثمن غوتيريش، جهود الشرعية في التعاطي الإيجابي مع دعوته لوقف إطلاق النار وخطواتها وإجراءاتها العملية في مواجهة جائحة كورونا.

مواقف التحالف

في غضون هذا، عبر الناطق الرسمي للقوات اليمنية العميد الركن عبده مجلي، عن تقديره لمواقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اليمنيين والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشارها. ولفت مجلي إلى استمرار ميليشيات الحوثي المتمردة بارتكاب خروقات وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه الخميس الماضي.

وقال العميد مجلي لـ «سبتمبر نت»: إن الميليشيات المدعومة من إيران ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 74 خرقا واعتداء على مواقع الجيش الوطني في مأرب وصرواح وصنعاء والبيضاء وتعز والجوف وصعدة وغيرها.

وأضاف: تنوعت تلك الخروقات والاعتداءات بين استهداف مواقع الجيش بالصواريخ والمدفعية وإطلاق الطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة والأعيرة النارية والمحاولات الهجومية والاستمرار في التعزيزات وزراعة الألغام.