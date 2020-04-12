شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشيد بدور المملكة في استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب «واس»، تلقى وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
ونوّه وزير الخارجية بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، مجددًا تأكيد حرص المملكة العربية السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب د. الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.
وشهد الاتصال أيضًا، بحث الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم.
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