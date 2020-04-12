شكرا لقرائتكم خبر عن «التحرير» تحذر من ضم إسرائيل أراضي فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عريقات قال خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس وزراء وزير خارجية لوكسمبرغ جان ايسلبورن: إن سلطات الاحتلال تستمر بتوسيع الاستيطان دون رادع، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأممية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية، ووقف الاستيطان.
وعبّر عن تقديره للقرار الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي، بتقديم حزمة مساعدات إلى دولة فلسطين، التي تشمل مساعدات إنسانية، وهي استجابة مباشرة لخطة القيادة في المواجهة المتعلقة بفيروس كورونا.
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