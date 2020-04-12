شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات أردوغان تستمر بخرق الهدنة الإنسانية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

تواصل طائرات أردوغان خرق الهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة في ليبيا لمواجهة تداعيات جائحة « كورونا »، فيما أعرب الجيش الوطني استنكاره لتواصل القصف التركي المسيّر لشحنات الأدوية والمواد الغدائية المتجهة للمناطق والمدن الليبية، وآخرها استهدف مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وأعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية عن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة حاولت الإغارة على ترهونة في سياق تكثيف الطيران التركي الداعم لميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غاراته على المدينة، وبني وليد في الأيام الأخيرة لعرقلة الإمدادات للجيش الوطني والضغط عليه لعرقلة تقدمه في محاور العاصمة طرابلس.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي د. محمد عامر العباني، استعداد أبناء ترهونة للموت فداء للوطن، لافتًا إلى أن أبناء المدينة لن يتراجعوا عن تطهير أراضيهم من دنس الإرهابيين.

وقال العباني: أهالي ترهونة لا ترهبهم ولا تخيف أطفالهم ولا تزعج شيوخهم أزيز الطائرات التركية المسيرة، ولا يركعهم التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء والمعدات الطبية، أما الوقود والغاز فهو ترف عندهم. وتابع العباني: لا أحد يستطيع منع أهل ترهونة من الموت دون أرضهم وعرضهم، والموت دفاعًا عن ليبيا ليس بجديد علينا، فهو شرف لنا، ونحن في انتظارهم.

Advertisements

علي صعيد متصل، يتواصل السجال بين رئيس حكومة الوفاق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ما يؤكد الانقسام داخل صفوف العناصر التي تدير المشهد السياسي في العاصمة طرابلس، بعد شحّ الموارد إثر إغلاق حقول النفط، إذ وجّه فايز السراج اتهامات للمحافظ بالصرف على الميليشيات والسكوت عما وصفه بالنهب الممنهج للمال العام، كما هاجم القنوات التي يطل منها الكبير، وقال: إنها تشق الصف وتمارس أعمال الخيانة، وأن ضيوفها من المخمورين والمتعاطين للمؤثرات العقلية.

يأتي هذا فيما كشف مسؤول داخل مصرف ليبيا المركزي أن السطو على سيارة نقل أموال المصرف في مدينة سرت في أكتوبر 2013 التي كانت تحمل 53 مليون دينار ليبي و12 مليونًا أخرى من العملة الأجنبية كان وراءه جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم أنصار الشريعة التي بايعت «داعش» الإرهابي في مدينة سرت.

وأشار المسؤول الليبي إلى أن هذه الأموال نقلت مباشرة إلى مناطق الجنوب واستلمها الإرهابي أبو طلحة الحسناوي الذي قتل في ضربات للقوات المسلحة الليبية مطلع يناير من العام الماضي.