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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 3 خيارات صعبة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
الأحد 12 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
طلب رئيس الكنيست وزعيم تحالف"أزرق أبيض" الوسطي الإسرائيلي بيني جانتس، مساء السبت، من الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريلين مهلة 14 يوما إضافية لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مع زعيم "الليكود" اليميني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتنتهي مساء الإثنين مهلة الـ28 يوما التي منحها ريفلين لجانتس من أجل تشكيل الحكومة، ولكن تمديدها يتطلب موافقة الرئيس الإسرائيلي.
وعشية انتهاء المهلة فقد برزت أصوات قيادية في حزب "الليكود" تطالب الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.
وتضع التطورات في الساعات القادمة الرئيس الإسرائيلي أمام 3 خيارات، فإما أن يمدد لجانتس أو أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة أو يعيد التكليف إلى الكنيست ليختار من بين أعضائه من هو قادر على جمع تأييد 61 من أعضاء الكنيست الـ120 لتشكيل حكومة.
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