عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فنان مصري: مقابر أسرتي مفتوحة لضحايا كورونا

الأحد 12 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري، عمرو سعد، السبت، عن فتح مقابر أسرته لكل ضحايا فيروس "كورونا" المستجد من العاملين في الأطقم الطبية من ممرضين وأطباء، وذلك بعد انتشار واقعة رفض بعض المواطنين في مصر دفن ضحايا الوباء العالمي.

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وفيما استنكر سعد في مقطع مصور له شاركه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، رفض أهالي إحدى القرى المصرية دفن جثمان طبيبة أصيبت بالفيروس، فقد أعلن عن فتح مقابر أسرته لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا.

وقال عمرو سعد في رسالته المصورة: "لست من محبي نشر أمور على "السوشيال ميديا لأنني دائما ما أكون متردد في هذا.. ولكن هذه المرة وبدون تردد أتحدث كمصري أصيل أقدم مدافن العائلة الخاصة ملك أي طبيب أو ممرض من الأطقم الطبية في مصر، وأعلن هذا وأي شخص من أهل المتوفي شهيدا من أسر الأطقم الطبية يرسل لي ومستعد أن أحمل نعشه وأساهم بالدفن، لأننا المصريين رجال ونحترم قدسية الموت".