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علاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (مكة) واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وراجع المركز خلال الفترة من الأول من أبريل حتى الثامن منه نحو 600 مستفيد.



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