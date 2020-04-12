اختصاصات لمجلس إدارة هيئة الغذاء أبرزها الموافقة على خطط النهوض بمستوى سلامته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعيا لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يضمن الحفاظ علي صحة الإنسان وسلامته، منح القانون رقم 1 لسنه 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اختصاصات واسعه لمجلس إدارة الهيئة بإعتبارة السلطة المهيمنة علي شئونها بما يمكنه من القيام بمهامه، وفي مقدمتها اعتماد نظم العمل لمفتشي الأغذية. وفي هذا الصدد، نستعرض أختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضوء القانون رقم 1 لسنه 2017 علي النحو الأتي : وفي هذا الصدد، نستعرض أختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضوء القانون رقم 1 لسنه 2017 علي النحو الأتي : 1- اعتماد نظم العمل لمفتشى الأغذية والتى تتضمن تحديد اختصاصاتهم ، ومسئولياتهم ، والحد الأدنى لمستوى تأهيلهم العلمى ، ومراحل التفتيش ، ونماذج تقاريره ، ودليل إجراءات أساليب سحب العينات ونقلها . 2- اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب مفتشى الأغذية ، والبرامج الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين فى مجالات تداول الأغذية حسب مستوياتهم المختلفة . 3- الموافقة على الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته ، والرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمى. 4- اعتماد نظم الحوافز والتدابير التى تطبق على المنشآت والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون بما فى ذلك وضع العلامات الدالة على مستويات سلامة وجودة الغذاء . Advertisements 5- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ، ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف ، وجدول أجور العاملين ، وذلك كله دون التقيد بنظم العاملين المدنيين بالدولة . 6- اعتماد القواعد والنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة ، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمل بها بالجهاز الإدارى للدولة . 7- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامى . 8- قبول المنح والإعانات والهبات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونا فى هذا الشأن . 9- رفع تقرير سنوى لمجلس الأمناء يتضمن تطور العمل بالهيئة ، والمعوقات ، والتوصيات اللازمة فى شأنها . 10- النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الهيئة .

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