وكيل "الصحفيين": الإعلام فضح أكاذيب وشائعات الجماعة الإرهابية في أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال استعراض اصطفاف القوات المسلحة و جاهزيتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا أن الشائعات من أخطر ما نواجهه في هذه المرحلة .
وأضاف خالد ميرى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه رغم كم الشائعات التي تنشرها قنوات وسائل الجماعة الإرهابية و الذى يستهدف في الأساس وعى المصريين وإرادتهم ثم محاولة ضرب علاقة الثقة الكبيرة بين الشعب و قياداته فإن كل هذه المحاولات فشلت في تحقيق أي من أهدافها، متابعا :" كما نشهده حاليا هو أعلى درجة من الثقة بين الشعب والحكومة والقيادة و هو أمر لم تشهده مصر منذ عشرات السنين ".
وأشار خالد ميرى الى أن الإعلام قام بدور كبير في هذا الأمر بفضح أكاذيب و شائعات الجماعة الإرهابية و نقل الحقائق الكاملة حول أزمة فيروس كورونا و الجهود غير مسبوقة التي يقوم بها الرئيس السيسى و تقوم بها الحكومة لمواجهة الأزمة و هو ما خلق حالة كبيرة من الوعى بخطورة الأزمة و أهمية التعامل الجاد معها لدى كل المواطنين.
وذكر خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، أن الإعلام ساهم في ترسيخ علاقة الثقة بين الشعب و القيادة ، مضيفا :" و لهذا كرر الرئيس خلال اصطفاف القوات المسلحة الشكر للإعلام لأنه يقوم بدوره المهنى و الوطنى كاملا في هذه الأزمة غير المسبوقة ".
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