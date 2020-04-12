رواد تويتر يشيدون بقرار الملك سلمان بإعفاء بعض المقترضين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، "أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - على الموافقة الملكية الكريمة القاضية بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الاعاقة وكبار السن".

شكر عدد من رواد موقع تويتر، الملك سلمان على مبادرته، فكتب عبد الرحمن سلامة "وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز . حفظه الله . على اعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة وكبار السن".

حساب أخر دون "إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان، وذوي الاعاقة ،

وكبار السن".سعود سيف كتب "أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - علئ إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الاعاقة وكبار السن".