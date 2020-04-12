نتنياهو يخالف الحظر .. والشرطة تلزم المواطنين بالكمامات

ألزمت الحكومة الإسرائيلية ابتدءًا من الغد جميع الإسرائيليين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وأثناء تواجدهم خارج المنزل، وعلى الشرطة الإسرائيلية أن تطلب من جميع المتواجدين خارج منازلهم ارتداء الكمامة.

ورغم ذلك إلا أن السلطات الإسرائيلية بدءًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي وحتى وزارة الصحة وغيرها انتهكوا عدد من القيود المتعلقة بإجراءات السلامة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة تخطئ في عدد الحالات الخطيرة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ،اليوم السبت، عن وجود 15 مصاب بفيروس كورونا في حالة خطيرة بمستشفى "سوروكا" في مدينة بئر سبع، ولكن الحقيقة أن هناك أربع حالات إصابة فقط في حالة خطيرة، حسبما ذكرت

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

مطار بن جوريون لا يخضع الوافدين للحجر الصحي

خالف مطار بن جورويون والسلطات الإسرائيلية إجراءات السلامة المتعلقة بالقادمين من خارج إسرائيل حيث لم يخضع عشرات العائدين من رحلات الطيران القادمة من ولاية نيوجيرسى الأمريكية إلى الحجر الصحي، مما يرجح احتمالية زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الفترة القادمة نتيجة تجاهل التعليمات الوقائية.

نتنياهو يخالف تعليمات حظر التجول والحجر الصحي

خالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيره للإسرائيليين بعدم دعوة أفراد العائلة الذين يعيشون خارج المنزل للتجمع في عيد

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الفصح وذلك وفقًا لإرشادات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع حظر التجول نهائيًا خلال عيد الفصح منعًا لتفشي فيروس كورونا.

والتقطت لنتنياهو صورة مع نجله أفنير نتنياهو الذي يقيم بعيدًا عنه أثناء اجتماعهم حول طاولة ليلة عيد الفصح، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأشعل هذا الأمر مواقع التواصل الإجتماعي الإسرائيلية ولقي ردود فعل غاضبة من نشطاء هذه المواقع حيث تسألوا حول كيف سمح نتنياهو لنفسه باختراق إجراءات السلامة التى يدعو الأخرين اتباعها وخاصة أنه يبلغ من العمر السبعين وهو من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وزعم نتنياهو أنه لا صحة لهذه الادعاءات وأن ابنه ظل معه منذ أيام وأن الصورة تم التقاطها في اليوم الأخير بالحجر الصحي له وبعد أن ظهرت نتائج فحص كورونا بالسلب.

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