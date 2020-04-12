وزير الصحة السوداني : نحتاج 120 مليون دولار لمكافحة كورونا

قال وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، اليوم، إن بلاده تحتاج على نحو عاجل 120 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ظل نقص الإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء.



ورغم أن عدد حالات الإصابة المسجلة في السودان قليلة نسبيا، إلا أن الوباء الذي انتشر في أنحاء العالم وصل إلى البلاد في وقت تواجه في أزمة اقتصادية.

وقال وزير الصحة السوداني: «نحن نعد استراتيجية لمواجهة كورونا تمتد لنهاية شهر يونيو المقبل، لكن لتنفيذ ذلك نحتاج بصورة عاجلة 120 مليون دولار، لتوفير أدوات وقاية لحماية العاملين في المرافق الطبية وتأهيل مرافق طبية وأجهزة مطورة للاختبارات المعملية».

وسجل السودان حتى الآن 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالتا وفاة، لكن

وزير الصحة قال إن السودان في وضعه الحالي لن يستطيع التعامل مع أي انتشار كبير.

وأضاف الوزير أن بلاده تعاني من نقص في أجهزة التنفس والملابس الواقية للكوادر الصحية وأجهزة الفحص، مشيرا إلى تسلم السودان عددا من المعدات الطبية من جهات خارجية، قائلا: «لدينا وعود باستلام 13 مليون دولار من ضمنها تبرعات لسودانيين بالخارج، ولكن وضع السودان في القائمة الأمريكية للإرهاب يعيق وصول هذه التبرعات لوزارة الصحة للمساعدة في مكافحة الكورونا».

