قال وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، اليوم، إن بلاده تحتاج على نحو عاجل 120 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ظل نقص الإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء.
ورغم أن عدد حالات الإصابة المسجلة في السودان قليلة نسبيا، إلا أن الوباء الذي انتشر في أنحاء العالم وصل إلى البلاد في وقت تواجه في أزمة اقتصادية.
وقال وزير الصحة السوداني: «نحن نعد استراتيجية لمواجهة كورونا تمتد لنهاية شهر يونيو المقبل، لكن لتنفيذ ذلك نحتاج بصورة عاجلة 120 مليون دولار، لتوفير أدوات وقاية لحماية العاملين في المرافق الطبية وتأهيل مرافق طبية وأجهزة مطورة للاختبارات المعملية».
وسجل السودان حتى الآن 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالتا وفاة، لكنوزير الصحة قال إن السودان في وضعه الحالي لن يستطيع التعامل مع أي انتشار كبير.
وأضاف الوزير أن بلاده تعاني من نقص في أجهزة التنفس والملابس الواقية للكوادر الصحية وأجهزة الفحص، مشيرا إلى تسلم السودان عددا من المعدات الطبية من جهات خارجية، قائلا: «لدينا وعود باستلام 13 مليون دولار من ضمنها تبرعات لسودانيين بالخارج، ولكن وضع السودان في القائمة الأمريكية للإرهاب يعيق وصول هذه التبرعات لوزارة الصحة للمساعدة في مكافحة الكورونا».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة السوداني : نحتاج 120 مليون دولار لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.