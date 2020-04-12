ترامب يعلن وأيومينج منطقة كوارث بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاية "وايومينج" منطقة كوارث كبرى، وأمر بتقديم مساعدات للولاية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد ـ "19، الذي بدأ في 20 يناير الماضي

بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.



وذكر بيان للبيت الأبيض، اليوم السبت، أنه التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير

الهادفة للربح بها، وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق المتضررة من الفيروس بالولاية.

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي لي ديبالو كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولاية.

