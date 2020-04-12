احتجاز الكويت لمبارك البغيلي بتهمة الإساءة إلى مصر تشعل السوشيال

أثار اسم مبارك البغيلي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل بعد احتجازه بتهمة الإساءة إلى مصر.

وأصدرت النيابة العامة بالكويت قرارًا باحتجاز مبارك البغيلي 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التي شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر، وفق مصادر مطلعة.

وكانت النيابة العامة بالكويت قد

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استدعت قبل يومين، مبارك البغيلي بتهمة استخدام حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للدولة المصرية، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة والإساءة للعلاقات الطيبة بين شعبي البلدين.

وجاءت الدعوى المرفوعة ضده من وزارة

الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينة أحدهما مقيم بقطر والأخر بالأردن.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية قد تلقى أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتى الشيخ، أحمد الناصر الصباح، حيث تطرق الجانبان إلى التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وفق بيان رسمي صدر عن الخارجية الكويتية.