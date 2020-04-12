الكويت: وصول طائرة عسكرية هندية محملة بأطقم ومعدات طبية

أعلن الجيش الكويتي، اليوم السبت، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الهندية، تحمل شحنة من الأطقم والمعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكرت مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي -في بيان صحفي، اليوم السبت - أن هذه شحنة تأتي ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة، بهدف توفير الأطقم والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف الصحية الطارئة، وضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.
وأضافت أنه كان باستقبال الطائرة لحظة وصولها لقاعدة (عبدالله المبارك) الجوية رئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، ونائب سفير الهند لدى الكويت راجو كوبالسينق، وعدد من ضباط القوة الجوية والوفد المرافق لنائب السفير الهندي.
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