إحصاءات فرنسا وإسبانيا تنعش آمال انحسار «كوفيد-19»

شادي صلاح الدين، ووكالات (عواصم)

باتت الولايات المتحدة السبت البلد الأكثر تأثراً في العالم بوباء «كوفيد - 19» مع تسجيلها ما يزيد على نصف مليون إصابة و19600 وفاة، متخطية إيطاليا من حيث حصيلة الوفيات، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. غير أن آمال انحسار الوباء جاءت من أوروبا، حيث لاحظ مسؤولون في مجال الصحة أن فرنسا تجاوزت ذروة «كورونا»، فيما سجلت إسبانيا أقل عدد وفيات يومي في 19 يوماً.

وسجلت إيطاليا حتى الآن 18849 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إلا أن عدد سكانها أقل بخمس مرات من عدد سكان الولايات المتحدة. وتشكل ولاية نيويورك بؤرة الوباء في البلاد. وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، أمس، قرار إغلاق المدارس العامة حتى نهاية العام الدراسي.

وأشار مارك نويزيت رئيس فريق الحالات العاجلة في خدمة الإسعاف بمدينة مولوز بشرق فرنسا، والذي كان في قلب عاصفة فيروس كورونا، إلى حدوث تغير. وقال عن المنطقة الواقعة حول مولوز، بؤرة أشد تفش تشهده فرنسا، إن «الأمور تتحسن». وأضاف أن عدد الحالات المرتبطة بكورونا والتي يُستدعى فريقه للتعامل معها تراجع. وتابع «هذا يسمح للعاملين بأخذ قسط من الراحة والتقاط الأنفاس».

وقال مسؤولون في مجال الصحة العامة بمنطقة جراند إيست الواقعة قرب حدود فرنسا مع ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورج، إن من السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة، ولكنهم يعتقدون أنهم تجاوزوا ذروة الوباء.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من 86000 وسجلت أكثر من 12210 حالات وفاة، وهو رابع أعلى عدد للوفيات في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان: «إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض أمس لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيل 510 وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس». لكنها أشارت إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 161852. ويعتبر التباطؤ علامة مشجعة للبلاد التي شهدت وجود ثالث أكبر عدد من ضحايا الفيروس.

واعتباراً من يوم غد، سيُسمح للعاملين في قطاعات مثل البناء والتصنيع بالعودة إلى العمل، على الرغم من أن الحكومة مددت القيود على الحركة عبر الحدود البرية الإسبانية مع فرنسا والبرتغال لأسبوعين آخرين.

وحتى الآن، اقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا في أنحاء العالم من عتبة 400 ألف شخص.

وفيما يُحتفل بعيد الفصح خلال العام بلا مسيرات أو قداديس تقليدية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مئة ألف شخص، وأصاب زهاء 1.73 مليون شخص حول العالم، دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، زعماء جميع الأديان حول العالم، لتوحيد القوى باتجاه العمل على إحلال السلام في جميع أرجاء العالم، والتركيز على المعركة المشتركة من أجل هزم جائحة «كوفيد - 19».

وعبّر الأمين العام، في رسالة وجهها عبر الفيديو بمناسبة عيد الفصح واقتراب شهر رمضان المبارك، عن القلق الذي يسود العالم حالياً، داعياً إلى أن يستلهم الجميع من جوهر هذه المناسبات المقدسة بوصفها لحظات للتأمل والذكرى والتجديد، وأن يتم تذكر العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وناشد عبر رسالته أن يتذكر الجميع حاجة الفئات الضعيفة في جميع أرجاء العالم.

وفي غضون ذلك، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن اختيار اللحظة المناسبة لإعادة تشغيل الاقتصاد في الولايات المتحدة سيكون «أكبر قرار في حياته على الإطلاق». وكغيرها من الدول، يفترض أن تلتزم الولايات المتحدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات، الحذر بشأن رفع إجراءات العزل، إذ إن اتخاذ قرار قبل الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتشار الوباء من جديد والتأخر فيه يمكن أن يزيد من التكلفة الاقتصادية المؤلمة جداً حتى الآن.

وفي القدس وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، أغلقت كنيسة القيامة أمام الجمهور في نهاية أسبوع الفصح. وأقيم قداس بسيط يوم الجمعة العظيمة.

إلى جانب الولايات المتحدة، ارتفعت حصيلة الوفيات في بريطانيا، حيث توفي نحو ألف شخص في يوم واحد. وارتفع عدد الوفيات ثلاثة أضعاف خلال ثمانية أيام في بلجيكا، حيث أودى الوباء بحياة 3019 شخصاً. وتجاوز عدد الوفيات الألف في البرازيل أمس الأول.

ويدل التراجع الخجول للضغط على المستشفيات في عدد من الدول على أن إجراءات العزل بدأت تؤتي ثمارها.

لكن تخفيف إجراءات الحجر غير وارد. فقد دعت الحكومة البريطانية إلى احترام إجراءات العزل على الرغم من الطقس الجيد في نهاية الأسبوع.

وتعرض الوزراء البريطانيون لضغوط لشرح تفاصيل استراتيجية خروج الحكومة من الإغلاق المستمر، لكن العلماء يقولون إنه من السابق لأوانه التفكير في إزالة القيود واسعة النطاق، بينما لا يزال عدد الوفيات في ارتفاع. وتم تمديد هذه الإجراءات أيضاً في إيطاليا وإيرلندا حتى مطلع مايو.

وبينما تستعد بعض الدول الأوروبية لرفع هذه الإجراءات كما فعلت الصين، شددت منظمة الصحة العالمية على أن القيام بذلك بسرعة «يمكن أن يؤدي إلى عودة قاتلة» للوباء.

وفي جمهورية الكونجو الديمقراطية، يثير ظهور إصابة بحمى إيبولا في بيني بشرق البلاد قبل ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي عن انتهاء الوباء، قلقاً.