العراق: الكاظمي يشكل فريقاً استشارياً

هدى جاسم (بغداد)

شكل رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي فريقاً متخصصاً بالشؤون الاقتصادية والسياسية من أساتذة الجامعات وكبار المستشارين والموظفين في وزارات الدولة للبدء بدراسة البرنامج الحكومي والأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية قبل تقديمها ونيل ثقة البرلمان بحكومته المؤقتة.

وقالت مصادر سياسية رفيعة لـ«الاتحاد»، إن الكاظمي كان قد بدء ومنذ وقت مبكر عندما طُرح اسمه كمرشح لرئاسة الوزراء قبل عدة أشهر بالعمل على وضع آلية للعمل السريع ضمن برنامج حكومي رصين ليتمكن من حل الأزمات التي تمر بها البلاد، وصولاً إلى انتخابات مبكرة.

وأكدت المصادر أن استعداد الكاظمي المسبق وتوقعه للوصول إلى دفة إدارة البلاد منحه الفرصة لإحاطة الأمر بكل الخبرات التي شكلها عبر فريق من كبار أساتذة الجامعات والمتخصصين في السياسة والاقتصاد وكبار الموظفين لدراسة برنامجه الحكومي والتعديل عليه، ووضع أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية قيد الدراسة بأسرع وقت ممكن. وبينت المصادر أن البرنامج الحكومي سيتضمن مواجهة الواقع الصحي في البلاد بعد تفشي وباء «كورونا» في العالم، والواقع الاقتصادي وكيفية النهوض به من خلال خطة محكمة وضعت بدراسة مستفيضة، ومعالجة البطالة، وتنفيذ مطالب المتظاهرين ومحاسبة قتلتهم بالقانون، والحفاظ على هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها، والحفاظ على علاقات العراق عربياً وإقليمياً ودولياً بما يحقق المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد، وإعادة النازحين إلى ديارهم وتعويض المتضررين منهم والحفاظ على كرامة العراقيين في الداخل والخارج.

وكشفت المصادر عن أن حكومة الكاظمي ستتضمن 22 وزارة سيشترك فيها الجميع من ذوي الكفاءات في مجال عملهم الوزاري. وأشارت المصادر إلى أن الكاظمي يدرس على مدار الساعة ومنذ اللحظة الأولى لقرار تكليفه جميع الانتقادات التي وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر صفحات وتصريحات لمسؤولين أو أشخاص عاديين ليضعها ضمن الأهداف التي يسعى المواطن إلى تحقيقها من خلال المتصدي الأول للمسؤولية في البلاد. وفي سياق متصل، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، على ضرورة وضع برنامج حكومي يلبي متطلبات المرحلة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي أن «رئيس مجلس النواب استقبل، أمس، في مقر إقامته بمدينة الفلوجة رئيس الجمهورية»، وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجاً حكومياً واقعياً يلبي متطلبات المرحلة».