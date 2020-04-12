تدمير غرفة عمليات تركية شرق مصراتة

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي طائرتين تركيتين من دون طيار في العزيزية وترهونة غرب البلاد، خلال محاولتهم استهداف مواقع للجيش. وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيّرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة جنوبي طرابلس، بينما قامت بإسقاط طائرة أخرى حاولت قصف تمركزات الجيش الوطني في منطقة العزيزية.

وأكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد»، أن قوات الجيش باتت مسيطرة تماماً على سماء طرابلس، مشيراً إلى أن الوحدات العسكرية تتقدم بخطى ثابتة وفق الخطة العسكرية التي وضعتها القيادة العامة لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة.

وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» تعاني بشكل كبير بسبب استنزاف قدراتها العسكرية في ضواحي طرابلس، فضلاً عن القضاء على مئات المرتزقة والمسلحين التابعين لـ«الوفاق».

كما كشف المصدر عن تدمير سلاح الجو الليبي لغرفة عمليات تركية تتبع الميليشيات المسلحة في منطقة أبوقرين شرق مصراتة فيها عدة ضباط أتراك وذلك في أحد المصارف بالبلدة للتمويه، متهماً مسلحي «الوفاق» باتخاذ بعض المدارس والمؤسسات الحكومية مقرات لها ومخازن ذخيرة وسلاح.

إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تواصل إرسال مرتزقتها من الفصائل السورية الموالية لها للحرب في ليبيا، وأن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصراً على الأقل من فصيل السلطان مراد انطلقت خلال الساعات الماضية من مدينة عفرين وتوجهت بحافلات تركية إلى الحدود، وأن مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب انطلقت إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس وأن نحو 300 عنصر من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام وصلوا إلى ليبيا.

وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقاً ويوجد نحو 1950 مجنداً في المعسكرات التركية لتلقي التدريب.

من جانب آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعافي 8 مصابين بكورونا في ليبيا، في الوقت الذي لم يعلن فيه تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا في ليبيا بلغ 8 حالات، كما تم تسجيل 24 حالة إصابة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.

بدورهم، حذر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي من الأخطار المحدقة بالاقتصاد الليبي في ظل جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية، داعين إلى ضرورة توحيد المؤسسات السيادية الاقتصادية والمالية مع توحيد السياسات النقدية بالبلاد وتحييدها عن أي اتجاهات سياسية أو جهوية.