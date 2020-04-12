«الهلال» الإماراتي يدشن مشروع توزيع التمور على أهالي حضرموت

حضرموت (الاتحاد) دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توزيع التمور في محافظة حضرموت والمقدرة بنحو 3000 كرتون من التمور الفاخرة، وذلك استمراراً للدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لمصلحة الأشقاء في اليمن، وشرعت الفرق الميدانية التابعة للهيئة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى منازل المواطنين، حيث جرى استهداف 500 من الأسر المحتاجة في مديرية غيل باوزير ومدينة الشيخ خليفة السكنية بمديرية المكلا في محافظة حضرموت.

وتأتي عملية إيصال المساعدات إلى منازل المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات، والمحافظة على سلامة المواطنين في ظل التحذيرات من تفشي فيروس كورونا.

وعبّر الأهالي عن فرحتهم لهذا المشروع، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وقدموا شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المكرمة التي جاءت في وقتها المناسب، ولهيئة الهلال الأحمر على ما تقدمة من أعمال خيرية، ولهجت ألسنتهم بالدعاء والثناء والشكر لمن كان سبباً في إيصال هذه المساعدات لهم.

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