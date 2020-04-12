جنيف (رويترز) كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى «كوفيد - 19» جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية ذكروا أمس الأول، أن 91 مريضاً كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى. وقالت جيونج إيون-كيونج، مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي: «إن الفيروس ربما نشط مجدداً»، لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى. وقالت «الصحة العالمية» التي تتخذ من جنيف مقراً لها: «نحن على علم بهذه التقارير التي أفادت بأن أفراداً أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بكوفيد-19، جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أيام». وأضافت: «نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين، ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «منظمة الصحة»: ندرس تقارير انتكاسة المتعافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.