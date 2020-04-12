أبوظبي (الاتحاد) ناقش معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، ضرورة وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية، مشيراً إلى أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في هذا البلد العربي الشقيق. وقال معاليه في حسابه على «تويتر» أمس: «ناقشت مع القائمة بأعمال المبعوث الأممي لليبيا ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا»، مضيفاً: «أكدت مجدداً دعم دولة الإمارات لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة».

إلى ذلك، بحث معاليه أيضاً مع يان كوبيتش، المنسق الأممي الخاص بشأن لبنان، آخر المستجدات بشأن التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال معاليه في تغريدة أخرى على «تويتر»: «ناقشت مع المنسق الأممي الخاص بشأن لبنان آخر المستجدات في لبنان والمتعلقة بالتصدي لأزمة فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لحماية اللاجئين السوريين من هذا الفيروس».

ولفت إلى أنهما اتفقا على «ضرورة زيادة التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يجدد دعم الإمارات الحل السياسي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.