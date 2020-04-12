الرئيس الألماني يدعو إلى التضامن مع أوروبا في أزمة «كورونا»

دعا الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى التضامن مع أوروبا بشأن أزمة فيروس «كورونا». وقال شتاينماير، في خطاب متلفز، إنه لا يمكن لألمانيا أن تخرج من الأزمة قوية ومتعافية، ما لم يخرج منها الأوروبيون أقوياء ومتعافين.

وأكد أن الجائحة ليست حرباً، بل هي اختبار لإنسانيتنا، يظهر أسوأ وأفضل ما في نفوس الناس، داعياً المواطنين الألمان إلى التحلي بالصبر والانضباط في أزمة «كورونا».

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