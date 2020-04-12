الملكة إليزابيث للبريطانيين: «كورونا» لن يقهرنا

توجهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم السبت، الى الرأي العام بكلمة بمناسبة عيد الفصح.

وقالت الملكة في كلمتها المسجلة صوتياً والتي نشرت على صفحة تويتر للعائلة الملكية: «عيد الفصح لم يلغ، فنحن بحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت آخر».

وأضافت إليزابيث الثانية 94 عاماً: «نعلم أن فيروس كورونا لن يقهرنا، حتى مع كآبة الموت -خاصة بالنسبة لمن يأسون على أحبتهم-، فالنور والحياة أكبر من الفيروس».

وأعربت الملكة عن تمنياتها الطيبة للجميع بمناسبة عيد القيامة أيا كان دينهم أو مذهبهم.

تعد هذه هي المرة الثانية التي تتوجه فيها الملكة خلال وقت قصير إلى الرأي العام، فقد وجهت كلمة يوم الأحد الماضي عبر التلفزيون البريطاني إلى أبناء بلدها تحضهم على الشجاعة في مواجهة الأزمة.

ويغيب رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون الذي يعد شخصية قوية على المسرح السياسي في بريطانيا في الوقت الراهن عن المشهد لإصابته بعدوى كورونا، وصحيح أنه يتماثل الآن للشفاء إلا أن العديد من وسائل الإعلام البريطانية قالت إنه سيظل غائباً عن المشهد أسابيع عدة.