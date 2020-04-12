القبض على شخص يدعي حيازة دواء يشفي من «كورونا» في موريتانيا

ألقت الشرطة الموريتانية، اليوم السبت، القبض على شخص يمارس الرقية الشرعية والعلاج بالأعشاب، حيث ادعى أن بحوزته عقاراً يشفي من فيروس كورنا المستجد (كوفيد19-).

وقال مصدر أمني موريتاني إن الشرطة نفذت أمراً من النيابة بالقبض على «يحظيه ولد داهي» رئيس مركز «أحباب الرسول» للرقية الشرعية والعلاج الطبيعي بناء على شكوى قدمتها وزارة الصحة ضده.

ووجهت وزارة الصحة الموريتانية تهم التزوير والتشويش على جهود التحسيس والتعبئة ضد فيروس كورونا ومغالطة الناس وتهديد صحتهم وسلامتهم في الظروف الصعبة.

وكان ولد داهي قد أعلن قبل أيام عن تمكنه من إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد حيث استدعته وزارة الصحة عقب نشر مقطع فيديو يعلن فيه الأمر وقررت إغلاق مركزه.

وقد فتحت الشرطة تحقيقاً مع الشخص المعني قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وأسس ولد داهي مركزه للرقية قبل سنوات ويوجد مقره في العاصمة نواكشوط.

وحتى مساء أمس الجمعة، سجلت موريتانيا 7 إصابات بفيروس كورونا تعافت منها اثنتان، إضافة إلى وفاة واحدة.

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