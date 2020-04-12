ألمانيا “تدرس” إمكانية استنئاف مباريات البطولة رغم استمرار الحجر الصحي بسبب “كورونا”

كشفت وسائل إعلام عالمية أن ألمانيا تتدارس إمكانية استئناف نشاط البطولة المحلية رغم استمرار تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أنه يتم التفكير في ألمانيا في طريقة لإعادة عجلة الكرة إلى الدوران بعد التوقف الاضطراري بسبب التداعيات السلبية لانتشار الجائحة رغم استمرار الحجر الصحي.
وشدد المصدر ذاته على كون المقترح يقضي باستئناف النشاط الكروي من خلال برمجة المباريات بدون جماهير، والعمل على نقلها على القنوات التلفزية بداية من شهر ماي المقبل.
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