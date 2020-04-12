AFP: أكثر من 107 آلاف وفاة بفيروس كورونا حول العالم

أودى ​فيروس كورونا​ المستجد بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في ​العالم​ منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ديسمبر في ​الصين​، وفق حصيلة أعدتها وكالة ​الصحافة​ الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.

ولفتت الوكالة الى انه "شُخّصت أكثر من 1745290 إصابة رسمياً في 193 دولة واقليما منذ بداية الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعلياً إذ يلجأ عدد كبير من البلدان فقط الى فحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين هذه الحالات، هناك 344600 تماثلوا للشفاء".



وبلغ عدد الوفيات في ​إيطاليا​ 19468 من 152271 اصابة، وفي ​إسبانيا​ 16353 وفاة (161852 اصابة)، و​فرنسا​ 13832 وفاة (129654 اصابة)، و​المملكة المتحدة​ 9875 وفاة (78991 اصابة).

وسجلت الصين القارية (دون ماكاو و​هونغ كونغ​)، حيث ظهر الفيروس أول مرة نهاية كانون الأول/ديسمبر، اجمالي 81953 اصابة (46 جديدة بين الجمعة والسبت)، بينها 3339 وفاة (3 جديدة) و77525 حالة شفاء.