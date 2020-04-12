البحرية الأميركية: 103 إصابات جديدة على حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"

أكدت البحرية الأميركية أن "الفحوصات أثبتت إصابة 103 آخرين من أفراد طاقم حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفتت البحرية، في بيان، إلى أنه "تم فحص 92 في المئة من أفراد طاقم الحاملة حيث جاءت نتائج 550 منهم إيجابية و3673 سلبية".
وأدى تفشي الفيروس على متن الحاملة التي تعمل بالطاقة النووية، إلى استقالة توماس مودلي من منصب القائم بأعمال وزير البحرية، في أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة في القضاء على تفشي الفيروس على الحاملة.
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