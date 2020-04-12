الصحة السودانية: نحتاج 120 مليون دولار لتنفيذ استراتيجية مكافحة كورونا

أفاد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، بأن "بلاده تحتاج وعلى نحو عاجل 120 مليون دولار، لتنفيذ استراتيجية مكافحة فيروس كورونا التي تمتد جتى نهاية شهر حزيران المقبل، في ظل نقص الإمدادات اللازمة".
ولفت التوم إلى أنه "هذه الأموال ستخصص لتوفير أدوات وقاية لحماية العاملين في المرافق الطبية وتأهيل مرافق طبية وأجهزة مطورة للاختبارات المعملية"، مشدداً على أن "بلاده تعاني من نقص في أجهزة التنفس والملابس الواقية للكوادر الصحية وأجهزة الفحص".
كما أشار إلى أنه "لدينا وعود باستلام 13 مليون دولار من ضمنها تبرعات لسودانيين بالخارج، ولكن وضع السودان في القائمة الأميركية للإرهاب يعيق وصول هذه التبرعات لوزارة الصحة للمساعدة في مكافحة كورونا".
نوّه التوم بأنه يتوقع أن يصدر قانون جديد للطوارئ الصحية، مؤكداً أن "الحكومة ضاعفت موازنة الصحة للعام الحالي بنسبة تفوق 200 في المئة".
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