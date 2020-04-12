ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى في ولاية وايومينغ بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، منطقة كوارث كبرى في ولاية وايومينغ، وأمر بتقديم مساعدات للمناطق المتضررة من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في الولاية.

وأشار ​البيت الأبيض​، في بيان، إلى أن "التمويل الفيدرالي سيكون متاحاً على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها، وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق المتضررة من الفيروس بالولاية".

وكان الرئيس الأميركي أشار في وقت سابق إلى أن "المنحنى المنخفض في إصابات فيروس كورونا بدأ في الولايات المتحدة"، معربا عن اعتقاده بأن أقل من 100 ألف شخص سيفقدون حياتهم بالفيروس في بلاده.